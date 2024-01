Se The Marvels hjemme i stua fra neste uke av

HQ

Marvel Studios har kunngjort at de som ikke kom seg på kino for å se The Marvels, noe tilsynelatende valgte etter de skuffende kinotallene å dømme, vil kunne se den nyeste storfilmen fra Marvel Cinematic Universe hjemmefra allerede neste uke.

The Marvels har fått sin digitale debut, og den er satt til 16. januar 2024. Den fysiske lanseringsdatoen er satt til kort tid etter, 13. februar, og disse to datoene gir oss utvilsomt en pekepinn på når filmen også får sin Disney+-debut, for det er høyst sannsynlig at strømmingen av filmen er ganske nærme.

