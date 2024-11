Se vår eksklusive trailer for Unseen - et 2. person-spill med interessante ideer

Amnesia: The Bunker, Little Nightmares, Little Nightmares 2 og Soma. Dette er bare fire eksempler på spill med god atmosfære i fascinerende verdener laget av svensker. Våre naboer i øst har vist at de vet hvordan man blander skrekkelementer med morsom hjernetrim, så jeg var definitivt nysgjerrig da de svenske utviklerne i The Gang sendte meg en e-post om sitt kommende puslespill/adventurespill Unseen.

Nysgjerrigheten ble til oppmerksomhet (Leonardo DiCaprio får det til å høres kulere ut på engelsk) da jeg fikk vite at Unseen også for det meste spilles gjennom det som enkelt nok kalles et 2. personsperspektiv. Det er fordi den spillbare karakteren, Sophie, er blind, noe som betyr at vi ser henne gjennom øynene til bamsen hennes. Å leke med perspektiver kan ofte føre til unike mekanikker og gåter, så fantasien min fikk fritt spillerom. Spesielt når spillet foregår i et mystisk herskapshus der "uhyggelige krefter" holder Sophie fanget.

Det blir interessant å se om spillet klarer å gjøre noe nytt og annerledes når det lanseres på Steam en gang i 2025, ettersom 2. personsperspektivet ser ut til å være et låst og/eller førstepersonskamera med poter foran, og skjermbildene viser noen ganske kjente scenarier og mekanikker. Jeg er imidlertid håpefull, ettersom den eksklusive traileren nedenfor har en kul stemning.