Square Enix hadde en ganske solid line-up under gårsdagens Nintendo Direct, med titler som Project Triangle Strategy og Legend of Mana, men de utga også en siste trailer...

Skaperne av Bravely Default og Octopath Traveler er tilbake med et nytt rollespill. Vi har spilt gjennom de to første kapitlene av den kommende Switch-tittelen.

De fleste ante vel hva som var i vente etter at det har vært urovekkende stille fra Silicon Studio angående Bravely Default II den siste tiden, så her er meldingen vi...

Prøv Bravely Default II-demoen nå

den 26 mars 2020 klokken 23:53 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

Selv om Nintendo ikke hadde noe nytt fra storspill som The Legend of Zelda: Breath of the Wild II, Metroid Prime 4 eller Bayonetta 3 kan de fleste være enige om at dagens...