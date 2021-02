Se videoanmeldelsen vår av Little Nightmares 2

Du ser på Annonser

Little Nightmares 2 har nå vært ute i et par uker og har fått mange gode anmeldelser. Eirik liker også spillet godt og skrev i sin anmeldelse at han synes det er en forbedring fra forgjengeren på mange måter, ved at det bygger videre på de beste delene av originalen samtidig som det luker ut feilene.

Men vi driver jo ikke bare med skriftlige anmeldelser her på Gamereactor, og nå har GRTV-teamet satt sammen en videoanmeldelse basert på anmeldelsen til britene. Se den nedenfor: