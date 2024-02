Sea of Thieves setter seil på PS5 i april

HQ

Det har vært en svært travel dag for Xbox Game Studios, selv om Microsoft har holdt seg litt i ro. Nintendo fikk æren av å avsløre at Grounded og Pentiment snart kommer til Nintendo Switch og PlayStation. Deretter kunngjorde Sony at Hi-Fi Rush lanseres på PS5 den 20. mars. Microsoft bestemte seg for å bekrefte det siste av de fire "hemmelige" multiplattformspillene selv.

Matt Booty skriver at Sea of Thieves lanseres på PlayStation 5 den 30. april. Vi får også vite at spillet vil støtte kryssspill mellom alle plattformer fra starten av, så det blir interessant å se Xbox- og PC-spillere angripe alle skip med en PlayStation-eier på.