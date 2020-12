Sea of Thieves har kommet langt på 1000 dager

Du ser på Annonser

Da Eirik anmeldte Sea of Thieves ved lanseringen i 2018 ga han det kritikk for at man fikk lite innhold for pengene. Det stemte vel og bra den gang, men det er nå over 1000 dager siden og mye har skjedd siden da. Vi kan vel mildt sagt slå fast at mengden innhold ikke lenger er et problem.

Rare har nå sluppet en hyllestvideo de kaller "1000 Days of Sea of Thieves", der de byr på en liten minnestripp i deres populære piratsimulator som viser hvor langt spillet har kommet; fra den første utvidelsen med beistet Megalodon til en skikkelig kampanje, en større verden samt husdyr og masse annet.

Sjekk ut videoen nedenfor og ikke glem å logge inn innen i morgen for å få 1000 Days Eye Patch helt gratis. Les mer om dette på Twitter.