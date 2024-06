Sea of Thieves har mistet mer enn halvparten av spillerne på PS5 den siste måneden

HQ

Opp som en sol og ned som en pannekake, det er dessverre trenden vi har sett med flere store spill det siste året. En skjebne som også ser ut til å ramme det tidligere Xbox-eksklusive Sea of Thieves, som til tross for en flott premiere på Sonys plattform nå blør spillere i et rasende tempo.

Ifølge rapporter fra True Trophies har nesten 60 % av alle tidligere aktive spillere forlatt pirateventyret, og tallene viser ingen tegn til bedring med det første. Trenden er tydelig og har gått jevnt og trutt nedover siden toppen i mai, da mer enn tre millioner spillere koste seg med Rares live-eventyr.

Hvorfor tror du spillerne er så raske til å forlate mange live service-titler, og er du en av dem?