HQ

Sea of Thieves lanserer en skattejakt i virkeligheten, som starter torsdag 11. mai.

The Hoarder's Hunt, som ble kunngjort via nettstedet deres, er det andre ARG-mysteriet teamet har lagt ut, og de sier at det "samler det beste av det vi lærte fra Who Killed DeMarco? (deres første ARG-mysterium) samtidig som det også hyller berømte påskeegg og skattejakter som kom før."

Gjennom en kombinasjon av gåter fra den virkelige verden og oppgaver i spillet vil spillerne kappes om å være den første til å løse mysteriet i fire etapper og vinne premien - en kopi av Gold Hoarder Skull.

Spredt rundt på internett vil en rekke nøkkelord låse opp reiser for de fire etappene i jakten: Skin of Gold; A Feathered Fortune; Portrait of Plunder, og The Crowning Glory - som kan hentes fra Larinna i spillet.

Vellykkede pirater vil deretter konkurrere i et siste kappløp i spillet for å få en gullnøkkel som gjør at de kan kreve hovedpremien.

Den eneste vinnerens lojale mannskap vil bli belønnet med gullnøkler, mens ti andreplasser får sølvnøkler og 100 tredjeplasser i konkurransen får en Reaper's Mark medaljong.

Alle spillere som ikke er kvalifisert til å konkurrere om belønninger i det virkelige liv, kan få belønninger i spillet og samle Bullion Crowns, som kan selges til Gold Hoarders for en stor sum.

Spillere må melde seg på for å være kvalifisert til å konkurrere om premiene i den virkelige verden på The Hoarder's Hunt, med flere detaljer som følger via mysteriets dedikerte nettsted når den første ledetråden slippes.