Sea of Thieves passerer 40 millioner sjørøvere

For snart to år siden kunngjorde Rare at piratsimulatoren Sea of Thieves hadde nådd respektable <a href=https://www.gamereactor.no/sea-of-thieves-har-na-over-30-millioner-spillere-1094563/">30 millioner spillere</a>. Siden den gang har nye pirater kommet til i hopetall, og nå har studioet passert nok en mektig milepæl.

Hele 40 millioner spillere har nå prøvd seg på livet som digital sjørøver, og i et åpent brev skriver produsent Joe Neate:

"Som du sikkert kan forestille deg, er dagene mine fulle av tall når det gjelder Sea of Thieves. Utviklingskostnader, aktive servere, dager til neste oppdatering... Noen ganger er det imidlertid et helt ekstraordinært tall som skiller seg ut - et tall som 40 millioner, som jeg er utrolig glad for å kunne si er antallet pirater som nå har satt seil i Sea of Thieves!

40 millioner spillere på tvers av Xbox, Windows 10 og Steam er en fantastisk milepæl å kunne snakke om, og det hadde selvsagt ikke skjedd uten dere - det strålende, positive og imøtekommende fellesskapet vårt, som fortsetter å overraske og imponere oss med kreativiteten og påfunnene deres ute på bølgene."

Om bare en uke slippes spillet også på PlayStation 5, noe som helt sikkert vil gi det enda et stort løft (spillet har toppet forhåndsbestillingslistene for Sonys konsoll i flere uker).

Med tanke på alt gratisinnholdet som stadig legges til i spillet, og hvor morsomt det er, er dette selvsagt svært velfortjent. Når det er sagt, har du tenkt å hoppe i havet neste uke når Sea of Thieves kommer til PlayStation 5?