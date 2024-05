Sea of Thieves var det mest solgte PS5-spillet i Europa forrige måned

HQ

I forkant av PlayStation 5-premieren på Sea of Thievesrapporterte vi at spillet dominerte forhåndsbestillingslistene i store deler av verden - også i Europa. Så vi er ikke helt overrasket over at det gjorde det veldig bra på premieren, men vi er likevel glade for å få det bekreftet.

Ifølge PlayStation Blog var det det mest nedlastede spillet i Europa for Sonys nyeste konsoll i april (ikke medregnet free-to-play). Og det er trygt å si at Microsoft hadde en god måned på PlayStation. De hadde fire titler på topp 10, og i tillegg til Sea of Thieves finner vi Call of Duty: Modern Warfare 3, Grounded og Fallout 4.

Sea of Thieves Grounded solgte også veldig bra i Canada og USA, men der ble det "bare" nummer tre etter Helldivers 2 og Stellar Blade.

Hadde du forventet at det skulle være så mange pirat-entusiaster på PlayStation?