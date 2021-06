Sea of Thieves viser gameplay fra Pirates of the Caribbean-utvidelsen

En av de kuleste annonseringene på søndagens Xbox & Bethesda Games Showcase-sending for min del var at Sea of Thieves vil få en Pirates of the Caribbean-utvidelse kalt A Pirate's Life den 22. juli, og nå vet vi mer om akkurat hva denne vil by på.

Som lovet fikk vi nemlig en gameplaytrailer fra Sea of Thieves: A Pirate's Life, og den gir blant annet glimt av noen av oppdragene, områdene og fiendene som venter i den nye historien. I tillegg får vi bekreftet at det er mulig å kle seg som Jack Sparrow, så forvent at spillet ligner en del på visse deler av Pirates of the Caribbean: At World's End den første tiden.