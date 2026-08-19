Sebastian Stan ble feilsitert for å ha sagt at han spilte Harvey Dent i The Batman - Part II

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Det er fortsatt en stund igjen før premieren på « The Batman - Part II. Litt under to år, og det vakte derfor litt oppsikt da Sebastian Stan tilsynelatende bekreftet at han skulle spille Harvey Dent i oppfølgeren. I et intervju med Le Journal du Dimanche på mandag skal Stan angivelig ha sagt: «Jeg spiller Harvey Dent.»

Ifølge ferske rapporter fra TheWrap var dette tilsynelatende en feilsitering, og utsagnet er siden blitt fjernet fra artikkelen. I den oppdaterte delen av intervjuet fokuserer han nå først og fremst på sin rolle i *Avengers: Doomsday*:

«Ærlig talt har jeg absolutt ingen anelse. For vi hadde ikke noe manus. Vi filmet bare spredte scener. Det er en annen måte å jobbe på, kontinuerlig, i stadig utvikling. Produsentene ville ikke at vi skulle lese det i sin helhet, for å unngå at journalister stilte oss spørsmål. (Ler.) Jeg har fulgt den regelen i femten år nå, så jeg er vant til det. Jeg kan heller ikke si noe om Matt Reeves’ The Batman - Part II. Det fine med dette yrket ligger også i å være med på prosjekter av denne størrelsesorden, noe jeg elsker som seer.»

The Batman - Part II er omgitt av hemmelighold. Noen bilder fra settet begynner å dukke opp på nettet, som viser Batmobilen og gir hint om andre elementer i historien, men svært lite er offisielt bekreftet. Det har vært mye spekulasjon på nettet om Dents rolle som filmens hovedskurk, men det er usannsynlig at vi får en offisiell bekreftelse før tidligst neste år.