Sebastian Stan rapporteres å være med The Batman - Part II

HQ

Vi har ventet lenge på den andre delen av Matt Reeves' The Batman -saga, men etter hvert som årene går, er den gode nyheten at det snart er tid for produksjonsstart.

Filminnspillingen forventes å starte en gang i løpet av våren, og nå har Deadline rapportert at et stort navn er på vei inn i prosjektet, enda en Marvel Cinematic Universe stjerne etter Scarlett Johanssons ombordstigning for den saks skyld, ettersom det ryktes at Sebastian Stan skal ha en rolle i filmen.

Det er foreløpig uklart hvilken rolle Stan skal spille, men mange fans har påpekt at skuespilleren vil være den ideelle personen til å spille skurken Two-Face. Det vi imidlertid vet, er at denne castingnyheten sannsynligvis betyr skjebnen til en Bucky Barnes i MCU på Avengers: Doomsday, ettersom The Batman - Part II angivelig skal filmes fra april, mens den kommende Avengers: Secret Wars ryktes å filmes i samme periode...

Hvem tror du Stan kommer til å spille i The Batman - Part II? Filmen kommer på kino 1. oktober 2027.