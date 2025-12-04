Scarlett Johansson er i sluttforhandlinger om en rolle i The Batman - Part II

HQ

The Batman - Part II har hatt en steinete reise etter suksessen med den første filmen. Opprinnelig skulle den lanseres høsten 2025, men ble senere utsatt til høsten 2026, og deretter igjen til oktober 2027.

Som vi tidligere har rapportert, skal innspillingen begynne våren neste år, så det ser ut til at de faktisk vil klare å holde seg til lanseringsdatoen denne gangen. Og nå er det tegn på at arbeidet er i full gang. Deadline rapporterer at den tidligere Marvel-heltinnen Scarlet "Black Widow" Johansson er i sluttforhandlinger om en ennå ikke avslørt rolle i The Batman - Part II.

Vi kan bare spekulere i hvem hun skal spille. Det er flere mulige ikoniske karakterer som Harley Quinn, Poison Ivy, Talia al Ghul og Lady Shiva - eller mer jordnære karakterer som Barbara Gordon eller Vicki Vale. Vi merker oss imidlertid at mange i kommentarfeltene på sosiale medier håper på Andrea Beaumont - noe som utvilsomt ville vært spennende.

Hva synes du om Scarlett Johansson i The Batman - Part II, og hvilken rolle håper du hun vil spille?