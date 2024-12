Secret Level allerede fornyet for sesong 2 av Amazon

HQ

Secret Level vakte stor oppmerksomhet da den ble annonsert tidligere i år, og nå som episodene er tilgjengelige, ser det ut til at den har fått enda flere til å sjekke ut Blur Studios og Tim Millers blikk på noen av favorittspillene våre.

Ifølge Variety var serien tilsynelatende den mest sette animasjonsseriedebuten gjennom tidene på Amazon Prime Video, men Amazon oppga ikke tall. Det anslås at rundt 1,4 millioner visninger kom fra USA i løpet av den første uken serien var tilgjengelig.

Dette førte til fornyelsen for sesong 2, som utvilsomt vil bringe flere av våre favorittspillverdener til liv i Millers tradisjonelle voksne stil. Secret Levels første sesong var kanskje ikke en perfekt suksess, men noen av episodene har vist seg å være utrolig minneverdige. For våre fulle tanker, sjekk ut vår anmeldelse her.