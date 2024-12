Secret Level

HQ

Det var vanskelig å ikke la seg rive med da Love, Death & Robots showrunner Tim Miller inntok scenen under Gamescom Opening Night Live, og ble rett og slett rørt over hvor stolte han og animasjonslegendene hos Blur Studios var av sin omfattende animasjonsantologi, som hver og en hedrer og feirer spillbransjens mest ekspansive og elskede universer.

Han var stolt, ingen tvil om det, og det bør han og Blur være, for sjelden har jeg sett en så helhjertet kjærlighetserklæring til spilluniversene vi kjenner så godt, og selv om kvaliteten ikke er helt så jevn som man kunne ha ønsket, og lengden på spesielt enkelte seksjoner trekker ned inntrykket, er dette mildt sagt storslått.

Ok, la oss oppsummere - 18 episoder, hver dedikert til en enkelt spillserie, men med en original historie. Det betyr at du ikke trenger å ha et forhold til disse frittstående universene fra før, men inntrykket ditt av dem forsterkes selvfølgelig av en forventning, en fortrolighet.

Warhammer 40,000, Dungeons & Dragons, Honor of Kings, Sifu, Mega Man og en rekke andre franchiser dekkes, og med unntak av noen få, er den kunstneriske stilen den vi kjenner fra Blur Studios, som de bruker i sitt verdensberømte arbeid med effektfulle trailere. Dette betyr også at disse episodene er rett og slett fantastiske å se på. Det gjelder både episodenes bruk av kontrastfarger, dybde og dramatisk iscenesettelse, men også den rent tekniske gjengivelsen av enormt overdådige scener. Kvaliteten er skyhøy her, og holder seg høy gjennom alle episodene.

Og så er det kvaliteten på selve historiene i hver av disse. De to første episodene er på 18 minutter hver og fokuserer på henholdsvis Warhammer 40,000 og Unreal Tournament. De er mesterlige, hardtslående og klarer å avvikle en begynnelse, midtdel og slutt med dramatiske klimaks og muligheter for personlig refleksjon. Det er det beste vi kjenner fra Love, Death & Robots.

Derfor må du være tålmodig når disse episodene blir kortere - og da mener jeg mye kortere. Episoden Mega Man er for eksempel bare snaue åtte minutter, og det har ganske drastiske konsekvenser for hvor effektiv historiefortellingen blir. Episodene dedikert til både Sifu og Spelunky varer på samme måte i overkant av syv minutter, og selv om de har bedre hell med å nøste opp sine respektive historier på så kort tid, fungerer denne "delen" av Secret Level litt som en trailer-kavalkade som rett og slett ikke påvirker deg nok i løpet av den tiden du tilbringer i det universet.

Dessuten er det ikke alle franchiser som har ikonografien til å fungere som en minneverdig setting. Delen dedikert til Crossfire er noe anonym, en klassisk militaristisk setting uten fargepalett, karakterer eller mytologi å trekke på. Det er ikke en dårlig seksjon i seg selv, men jeg vil ikke kalle den minneverdig heller.

Heldigvis er det unntaket, og de aller fleste seksjonene her kan trekke på en rikholdig katalog av spennende visuelle ressurser som gjør det til en fryd å oppleve actionfylte, heroiske øyeblikk her og der. Dungeons & Dragons er et visuelt overflødighetshorn som jeg ikke kan se for meg at fans av det universet kan være misfornøyde med, og selv uutgitte spill, som Exodus, leverer utmerket science fiction.

En antologi med animerte episoder dedikert til store spillserier kommer alltid til å være ujevn - det er hele poenget. Men den generelle kvaliteten er høy, og samlet med tydelig respekt for universene de tolker. Som med Love, Death & Robots håper jeg at de gir det en ny sjanse, da dette formatet kunne trenge en liten reduksjon i antall episoder og en utvidelse av hver av de individuelle episodene som utgjør en sesong - det kan gi rom for mer dyptgående fortellinger der individuelle episoder bare skummer overflaten av det som gjør disse spillene så ikoniske.