Secret Level-skaperen vil lage en serie om brettspill neste gang

Secret Level Secret Level er en hyllest til alt som har med dataspill å gjøre. I løpet av antologiserien kommer vi til å se alt fra AAA til indie, fra nostalgisk til aktuelt. Det er til og med et nikk til et kansellert spill der, ettersom Concord har sin egen episode.

I en samtale med Rolling Stone avslørte Miller at dette er noe han alltid har hatt lyst til å gjøre. Blur har tross alt laget spilltrailere i mange år, så det er forståelig at det er en kjærlighet for videospill i studioets kjerne. Mer enn noe annet ønsker han å gjøre det riktig for fansen.

"Jeg har det slik med nesten alt jeg adapterer, nemlig at det er en grunn til at folk elsker disse spillene, eller en historie, en bok eller noe annet du kan adaptere. Og jeg tror filmskaperen ignorerer det på egen risiko. Jeg forstår ikke denne typen Hollywood-tenkning, og jeg har snakket med forfattere noen ganger, og de sier det bokstavelig talt høyt [at de ikke liker kildematerialet]. Og jeg bare: 'Vel, hvorfor i helvete tok du jobben?'"

Millers spillkjærlighet stopper imidlertid ikke bare ved videospill, og han vil gjerne lage en serie om brettspill også. "Etter hvert kunne jeg godt tenke meg å inkludere Monopol eller brettspill, men Warhammer og Dungeons & Dragons er på en måte representert, selv om de har videospill."

Som Miller sier, trekker Secret Level på noen bordspill, men ellers er det ingen direkte kobling til brettspill, noe som forhåpentligvis kan endres hvis det lages en ny sesong.

Secret Level Serien har premiere 10. desember.