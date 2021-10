Secretlab og Mojang lanserer ny gamingstol med Minecraft-tema

HQ

Etter helgens Minecraft Live 2021 er serien hetere enn på lenge. Da er det på sin plass å tipse om at Mojang og Secretlab går sammen for å skape en Creeper-stol som nå er tilgjengelig for forhåndsbestilling, og forventes å sendes den 29. desember. Om du har lyst på en bør du handle raskt, ettersom det kun er 9% igjen av første bølge.

Stolen er en redesignet versjon av Secretlabs TITAN Evo 2022-serie og er tilgjengelig i tre ulike størrelser. Den mindre stolen (150-169 cm) og den vanlige stolen (170-189 cm) selges for €499 mens den store varianten (181-205 cm) listes for €549.