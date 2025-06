Seerne har "jublet og hoppet opp av stolene" på testvisninger på Mortal Kombat 2

HQ

Det er fortsatt en liten stund igjen til Mortal Kombat 2 kommer på kino, men noen publikummere har allerede fått muligheten til å se en tidlig versjon av filmen via testvisninger. Ifølge Jeremy Slater, skribent på Mortal Kombat 2, har disse visningene gått veldig, veldig bra.

I en samtale med Comicbook.com bekreftet Slater at han hadde vært på testvisninger, og at publikum på disse visningene elsket filmen. "Jeg er så spent på at folk skal få se filmen. Vi har ventet på den rette lanseringsdatoen og på det rette vinduet. Jeg har vært på testvisningene, som er fulle av Mortal Kombat-fans," sa han.

"Å se dem reagere på det slik jeg reagerte på Avengers: Endgame. De jublet og hoppet opp av setene sine. Hver eneste vits lander, og de elsker det. Det er et av de største øyeblikkene i livet mitt. Det er derfor man begynner i denne bransjen."

I motsetning til Mortal Kombat-filmen fra 2021, som var tilgjengelig digitalt umiddelbart på grunn av COVID-restriksjoner, vil oppfølgeren få full kinolansering og IMAX-utgivelse senere i år. Så hvis man skal tro Slater, kan det hende du må stikke innom en kino den 24. oktober, så du ikke går glipp av herligheten og det blodige i denne oppfølgeren.