Sega deler mer informasjon om de 5 remakene

HQ

Sega leverte en av de største overraskelsene under The Game Awards for to uker siden da de annonserte ikke bare én, men hele fem nyinnspillinger av klassikere som fansen gjentatte ganger har etterspurt: Crazy Taxi, Golden Axe, Jet Set Radio, Shinobi og Streets of Rage.

Under et ledermøte nylig delte Sega litt kort informasjon om hvert enkelt av disse kommende spillene. Blant annet får vi vite at Crazy Taxi byr på både natur og by å utforske, at vi skal starte en opprørsbevegelse i Jet Set Radio og at det nye Streets of Rage vil hete Streets of Rage Revolution. Sjekk ut alt nedenfor

- Crazy Taxi: Innovativ og nyskapende kjøreaction! - En munter følelse av frihet x en blanding av natur og by - opplev den nye scenen i Crazy City!

- Jet Set Radio: "Motkultur". Tokyo Street Open World - Opplev "opprørsbevegelsen" som føler seg fri i et kvelende samfunn. Få venner, få flere fans og skap en bevegelse!

-Shinobi: Drep fiendene i øyeblikkets stillhet - Løp gjennom Shinobi-verdenen, full av monstre og ninja-handlinger. Grip Oberozuki, det legendariske sverdet, og drep ondskapen nok en gang. Klanen din og verden regner med deg.

- Golden Axe: Krigere reiser seg for å nedkjempe demonene! - Bekjemp fiendene dine med en rekke angrep med sverd og magi! Den legendariske historien om stridsøksen "Golden Axe" er i ferd med å begynne!

- Streets of Rage Revolution: Den elskede, sidescrollende beat 'em up-actionserien! - Ta kontroll over en av de tidligere betjentene og gjør byen til et sted der folk ikke lenger trenger å gå på "Streets of Rage".