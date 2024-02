Sega: Det var Marios feil at Sonic Superstars underpresterte

HQ

Sonic Superstars ble lansert i oktober, bare tre dager før Super Mario Bros. Wonder. Til tross for at det var et godt spill som nesten enstemmig fikk positive anmeldelser, har det ikke solgt så godt som Sega hadde forventet, mens Super Mario Bros. Wonder er et beist med nesten 12 millioner solgte eksemplarer (ifølge Nintendos siste kvartalsrapport).

I den siste runden med kvartalsvise spørsmål og svar med investorer nevnte Sega mangelen på Sonic Superstars salg, og det viser seg at de skylder på sin gamle rival Mario, som Sonic kjempet så hardt mot på 90-tallet:

"Selv om Sonic Superstars generelt har blitt godt mottatt av de som har spilt det, falt tidspunktet for lanseringen sammen med konkurrerende titler i samme sjanger, og det har ikke nådd de opprinnelige prognosene. Den strategiske utvidelsen av Sonic IP går bra, og vi vil fortsette å jobbe for å øke gjensalget av denne tittelen."

Det er ingen tvil om at de spesifikt snakker om Super Mario Bros. Wonder her, men vi er ikke sikre på at de har helt rett. Selv om Mario definitivt stjal medienes og spillernes oppmerksomhet, er det verdt å nevne at Marios spill ærlig talt var bedre og ble ansett som et av de beste i 2023 - noe som helt sikkert hjalp på salgstallene.

Vi synes fortsatt at alle som elsker klassisk plattformaction bør kjøpe Sonic Superstars, for det er en fantastisk morsom tittel for både barn og eldre Sonic-fans, men hvis du må velge mellom dem, bør du absolutt velge Wonder - noe de fleste for øvrig gjorde.

