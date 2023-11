Sonic Superstars-salg har vært svakere enn Sega forventet

HQ

Selv om de fleste videospillmedier og spillere ser ut til å være enige om at Sonic Superstars var et ganske fantastisk spill som leverte en virkelig underholdende Sonic opplevelse, virker det likevel som om spillet ikke har blitt solgt i det tempoet det fortjener.

Under den siste runden med økonomiske resultater fra Sega Sammy, avslørte de at salget er "litt svakere" enn forventet, selv om de ikke er så bekymret og til syvende og sist forventer at det vil selge på linje med Sonic Frontiers, et spill som ble kalt "greatly exceeding" prognosene, ettersom julen virkelig er den beste tiden på året for Sonic:

"Sonic Superstars ble sluppet i oktober, noe som er en litt svakere start enn vi hadde forventet, men i virkeligheten er det hovedsakelig i november-desember at Sonic IP selger mest, og mer enn 90 % av markedsføringskostnadene for denne tittelen vil bli brukt i Thanksgiving- og høytidssesongen fra november og utover. Selv om vi i de økonomiske resultatene som ble kunngjort i dag, spår at salget av denne tittelen vil bli noe svakere med tanke på den nevnte starten, planlegger vi å fortsette markedsføringsarbeidet for å selge på samme nivå som Sonic Frontiers."

Hvis du ikke har spilt Sonic Superstars ennå, kan du lese anmeldelsen vår her og se 15 minutters spilling nedenfor for å finne ut hvorfor vi og andre liker det så godt.

Takk, NintendoLife.