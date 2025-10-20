Sega feirer 25-årsjubileet for Phantasy Star Online

Du er sikkert klar over at Sega er i ferd med å gjenopplive sin spillhistorie, og de har allerede gitt ut et nytt Shinobi og jobber blant annet med Crazy Taxi, Jet Set Radio og Virtua Fighter. Et spill som folk spør etter, men som Sega ikke har sagt noe om, er imidlertid Phantasy Star Online.

Dreamcast-suksessen har blitt fulgt opp med både en oppfølger og oppdaterte versjoner, men mange føler at de ikke helt klarer å gjenfinne magien fra det første spillet - og Sega har vært merkelig uinteressert i å gjøre noe med det. Derfor er det mange fans som nå gleder seg over at Sega i det minste anerkjenner klassikerens 25-årsjubileum, selv om det ikke nødvendigvis betyr noe mer.

Sega har åpnet en popup-butikk i Shinjuku (Tokyo) og en nettbutikk (som selvfølgelig ikke leverer til Vesten), som selger alle slags merchandise fra Phantasy Star Online.

At Sega på denne måten i det minste viser at de husker sin klassiske tittel, øker naturligvis sjansene for at den en dag vil få nytt liv, om ikke annet i form av en remaster. Dessverre er det imidlertid ingenting som tyder på at dette vil skje.