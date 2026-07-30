Sega har kunngjort en lukket nettverkstest for Crazy Taxi: World Tour

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Et av spillene vi får prøve på årets Gamescom er « Crazy Taxi: World Tour, hvor Sega har lovet at deltakerne får prøve ut ett av de fem tilgjengelige kartene. Vi vet ikke hvilket kart det blir, men vi mistenker at det er «West Coast»-kartet, siden det nettopp har fått en ny trailer (som du finner nedenfor). Det er basert på San Francisco og ser ganske likt ut som det originale kartet fra det første spillet.

Hvis du ikke kan dra til Köln for å delta på spillmessen og kjøre en digital taxi, har Sega en annen løsning. De har kunngjort en Multiplayer Closed Network Test, som, som navnet tilsier, er basert på flerspiller. Her er hva som inngår:



I «Pickup Race» skal opptil 6 spillere konkurrere mot hverandre om å levere av så mange passasjerer som mulig innenfor en fastsatt tidsgrense, for å tjene så mye «crazy money» som mulig.



I «Cops 'N' Cabbies» blir spillerne delt inn i to lag på tre personer som konkurrerer mot hverandre



Spillerne vil kunne kjøre på to kart og velge mellom fire karakterer og seks biler med ulike oppgraderingsmuligheter.



Klikk på denne lenken for å melde din interesse innen 31. august; innbyggere i de fleste større europeiske land kan delta, men dessverre er det svært få andre som kan.

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