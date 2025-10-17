Sega og Creative Assembly arrangerer en Total War 25th Anniversary Showcase i desember

HQ

Senere i år kommer neste DLC til Total War: Warhammer III, da Tides of Torment -pakken lanseres i strategispillet. Kunngjort nylig, vil denne neste mengden innhold bringe tre nye Legendary Lords å mestre, som hver kan slippe løs "maritim makt, serpentine slakting og arkane ambisjoner" gjennom Immortal Empires kampanje. Vi har blitt fortalt at disse Lords representerer High Elves, Slaanesh og Norsca, og de vil ha hver sine egne kampenheter, kampanjemekanikker og narrativt innhold.

Spennende, ikke sant? Den gode nyheten er at denne DLC-en lanseres 4. desember, som vil være en stor dag for Total War fans som Sega og Creative Assembly vil bruke den dagen til å avslutte 25-årsjubileet for franchisen, noe som vil inkludere en stor Anniversary Showcase som tar sikte på å sette søkelyset på "fremtiden for Total War".

Jepp, vi kan se frem til en "flaggskip videopresentasjon som avslører hva som er neste for franchisen. Presentasjonen vil inneholde nye fantasi- og historiske prosjektannonseringer, sammen med kommentarer fra utviklingsteamene som former fremtiden til Total War."

Det nøyaktige tidspunktet for fremvisningen er ennå ikke avslørt, men vi er fortalt at informasjon vil bli delt 1. desember. For å begynne å få Total War juice til å flyte, sjekk ut Tides of Torment kunngjøringstrailer nedenfor.