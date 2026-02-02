Sega sier Sonic Racing: Crossworlds ikke har innfridd salgsforventningene
Ikke alle gjestekarakterene har gjort spillet så vellykket som Sega hadde håpet.
Selv om anmeldelsene har vært ganske positive, spillet har flere veldig gode ideer og variasjonen av karakterer er utrolig, har verken Sonic, Pac-Man, Mega Man eller til og med Hatsune Miku klart å få Sonic Racing: Crossworlds til å selge nok til at Sega kan være fornøyd med salget av tittelen. Dette er selskapets ord :
Nå vil jeg gjerne snakke om Sonic Racing: Crossworlds: Det har fått høye rangeringer, med en score på over 80 på Metascore på "Metacritic" og en "Overveldende positiv* rangering på Steams kundeanmeldelser. Vi kunngjorde nylig at det kumulative salget på verdensbasis har passert 1 million enheter. De første resultatene innfridde imidlertid ikke forventningene våre, og vi har som mål å selge ytterligere ca. 1 million enheter i løpet av dette regnskapsåret. Vi tar sikte på å opprettholde salget på lang sikt ved å oppmuntre spillerne til å ha glede av spillet over tid gjennom fortsatt støtte for tittelen, blant annet ved å lansere nedlastbart tilleggsinnhold.