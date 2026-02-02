Sega sier Sonic Racing: Crossworlds ikke har innfridd salgsforventningene

HQ

Selv om anmeldelsene har vært ganske positive, spillet har flere veldig gode ideer og variasjonen av karakterer er utrolig, har verken Sonic, Pac-Man, Mega Man eller til og med Hatsune Miku klart å få Sonic Racing: Crossworlds til å selge nok til at Sega kan være fornøyd med salget av tittelen. Dette er selskapets ord :

Nå vil jeg gjerne snakke om Sonic Racing: Crossworlds: Det har fått høye rangeringer, med en score på over 80 på Metascore på "Metacritic" og en "Overveldende positiv* rangering på Steams kundeanmeldelser. Vi kunngjorde nylig at det kumulative salget på verdensbasis har passert 1 million enheter. De første resultatene innfridde imidlertid ikke forventningene våre, og vi har som mål å selge ytterligere ca. 1 million enheter i løpet av dette regnskapsåret. Vi tar sikte på å opprettholde salget på lang sikt ved å oppmuntre spillerne til å ha glede av spillet over tid gjennom fortsatt støtte for tittelen, blant annet ved å lansere nedlastbart tilleggsinnhold.