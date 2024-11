Sega: "Vi har enda et Virtua Fighter under utvikling"

Med unntak av oppdaterte og utvidede versjoner av Virtua Fighter, ble det siste spillet i serien utgitt i 2006 i japanske arkader - etterfulgt av en konsollversjon året etter. Siden den gang har Virtua Fighter 5 blitt utgitt på nytt flere ganger, mens Sega har virket helt uinteressert i å gjenopplive serien.

De siste årene har det likevel gått hyppige rykter om at Sega faktisk jobber med et nytt Virtua Fighter, og da selskapet på The Game Awards i fjor avslørte at de ville vekke flere klassiske serier til live igjen, ga det håp om flere Sega-kampspill, noe som ble ytterligere styrket av det faktum at Street Fighter 6, Mortal Kombat 1 og Tekken 8 alle ser ut til å ha solgt godt.

Nå bekrefter Sega overraskende nok at det faktisk er et nytt Virtua Fighter på gang. Ikke med noen kule bilder, en teaser-trailer eller en pressemelding - men i et VGC-intervju. Segas transmedia-sjef Justin Scarpone sier :

"Så vi har en rekke titler under utvikling akkurat nå som faller inn i den eldre bøtta, som vi kunngjorde i fjor på The Game Awards; Crazy Taxi, Jet Set Radio, Streets of Rage, Shinobi, og vi har et nytt Virtua Fighter under utvikling. Så alt det er veldig spennende."

Vi får ikke flere detaljer enn det, så vi vet ikke hvor langt prosjektet er kommet ennå, men etter å ha ventet i nesten to tiår på et nytt spill i serien, kan det kanskje være nok til å endelig få bekreftet at noe nytt er på trappene?