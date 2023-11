Sega vil selge 5 millioner eksemplarer av Persona 6 i løpet av ett år

For den neste nummererte tittelen i Persona-serien håper Sega å selge 5 millioner enheter i løpet av debutåret. Dette er ganske store tall, men ikke helt umulig å oppnå. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom solgte rundt 10 millioner enheter i løpet av de første dagene det var tilgjengelig, og nylig solgte Marvel's Spider-Man 2 5 millioner enheter i løpet av de første ukene.

I en nylig investormøte Q&A (transkribert av Persona Central ), ble Segas Haruki Atami (Representative director, president, and group CEO) sammen med Koichi Fukasawa (director, senior managing executive officer), spurt om det potensielle salget av fremtidige Persona-spill. "Er det en sjanse for at Persona-serien, med sin popularitet i utlandet, kan selge 5 millioner eksemplarer det første året?" lød spørsmålet.

"Ved å øke antallet plattformer det er tilgjengelig på og regionene det lanseres i, har vi økt salget av Persona 5. Vi tror at det vil være mulig for en stor Persona-tittel, for eksempel en nummerert utgivelse, å selge 5 millioner eksemplarer det første året ved å gi den ut på flere plattformer og samtidig over hele verden fra dag én," lyder svaret. Det er også store forventninger til Metaphor: ReFantazio, som kommer fra skaperne av Persona 5.

Det virker ikke umulig for Persona 6 å selge 5 millioner i løpet av et år. Suksessen med Persona 5 introduserte millioner av nye fans for serien, og ved utgangen av 2022 har det solgt over 8 millioner eksemplarer. Vi får imidlertid se om det neste spillet blir like populært som forgjengeren.