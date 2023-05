The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom har solgt mer enn 10 millioner eksemplarer

HQ

Det var aldri et spørsmål om The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ville bli en suksess både kritisk og kommersielt, men hvor stor suksess. Ingar er langt fra den eneste som mener spillet er et mesterverk som fortjener vår høyeste poengsum, så "kritikk"-punktet på listen var allerede krysset av. Nå er det klart at spillet også har solgt ekstremt bra.

Nintendo har kunngjort at The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom solgte mer enn 10 millioner de første tre dagene på markedet. Det gjør det til det raskest selgende The Legend of Zelda-spillet noensinne, og betyr at det gjør det like bra som de rekordsettende Pokémon Scarlet og Pokémon Violet.

Sistnevnte er spesielt interessant, ettersom Link og Zeldas eventyr vanligvis ikke er storselgerne som man kanskje skulle tro. Tears of the Kingdom følger i The Legend of Zelda: Breath of the Wild sine morsomt imponerende fotspor, men, og spesielt med tanke på de tekniske problemene fjorårets Pokémon-spill hadde - og til en viss grad fortsatt har, er det en sjanse for at The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom kan overgå dem ganske snart.