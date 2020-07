Sekiro: Shadows Die Twice har solgt over fem millioner eksemplarer

Du ser på Annonser

FromSoftware er virkelig dyktige, det må man si. De leverer spillopplevelser som beundres av både anmeldere og spillere, og står nå bak en perlerekke av store suksesser.

Blant disse finner vi deres seneste spill, Sekiro: Shadows Die Twice, for for mange var årets spill i fjor, og som nå får mer innhold. Men det er ikke alt, for Activision har også avslørt at spillet har nådd en ny milepæl.

I samme oppdatering som de avslørte det nye innholdet i, så fremgår det at spillet nå har solgt over fem millioner eksemplarer. Det er 1,2 nye eksemplarer etter de 3,8 millionene som Activision avslørte var solgt i august 2019, omtrent fem måneder etter den originale lanseringen i mars.

