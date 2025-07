Seks-lags IEM Köln sluttspillbraketten er satt

HQ

Det er få større og mer minneverdige hendelser i den årlige Counter-Strike 2 -kalenderen enn den tradisjonelle turen til Cathedral of Counter-Strike om sommeren. Hvert år kan vi forvente en reise til Köln for et stort Intel Extreme Masters arrangement der de beste lagene rundt om i verden konkurrerer om et trofé og en stor del av premiepengene. I 2025 avsluttes IEM Köln veldig snart, med den årlige begivenheten som skal avsluttes på søndag. Med det som er tilfelle, kjenner vi nå sluttspillbraketten og de seks lagene som fortsatt er igjen i strid.

Sluttspillet er strukturert på en slik måte at det ikke er noen andre sjanser nå. Hver kamp er en knockout-kamp, og braketten er lagt opp slik at kvartfinalene er låst, og det samme er to av semifinalelagene. Jepp, på grunn av prestasjonene i IEM Köln, går både Team Vitality og Team Spirit glipp av kvartfinalene, og i stedet er de nå bare to kampseire fra å bli kronet til mester.

Når det gjelder kvartfinalene, er de arrangert som følger :



Mouz vs. Furia



MongolZ mot Natus Vincere



Vinneren av den første kampen møter Team Vitality og vinneren av den andre kampen møter Team Spirit. Kvartfinalen spilles 1. august, semifinalen 2. august og den store finalen 3. august, og vinneren tar med seg 400 000 dollar i premiepenger.