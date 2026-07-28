Seks spillere er blitt utnevnt til Madden NFL 27s 99 Club

Om et par uker kommer det neste kapittelet i Madden NFL-spillserien. Lanseringsdatoen er satt til 13. august, men det blir tre dager med tidlig tilgang fra og med 10. august for de som sikrer seg Deluxe Edition eller MVP Bundle.

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Nå som lanseringen nærmer seg, har EA begynt å dele den offisielle informasjonen om spillerrangeringene for årets kapittel i serien, og så langt er seks spillere avslørt som medlemmer av den prestisjetunge «99 Club». I et Madden NFL-spill er 99 den høyeste vurderingen en spiller kan oppnå, noe som betyr at de som debuterer med denne vurderingen ofte regnes som de beste spillerne fra forrige sesong i sporten.

For de som lurer: Omslagsatleten Caleb Williams er ikke med på listen; faktisk er det ingen spillere fra Chicago Bears som er med i denne klubben, men det er to spillere fra Los Angeles Rams, pluss én spiller hver fra Cincinnati Bengals, Seattle Seahawks, Buffalo Bills og Arizona Cardinals. Se listen nedenfor.



Ja'Marr Chase – Cincinnati Bengals



Jaxon Smith-Njigba – Seattle Seahawks



Josh Allen – Buffalo Bills



Matthew Stafford – Los Angeles Rams



Myles Garrett – Los Angeles Rams



Trey McBride – Arizona Cardinals



Du kan se de spesifikke rangeringene for hver spiller ved å klikke her, og mer informasjon om spillerrangeringene vil bli offentliggjort i løpet av de neste dagene.