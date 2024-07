Selangor Red Giants vinner Mobile Legends Bang Bang Midseason Cup

HQ

I løpet av helgen ble en annen turnering avsluttet på Esports World Cup, som arrangeres i Saudi-Arabia for tiden og frem til slutten av august. Arrangementet det er snakk om er Mobile Legends Bang Bang Midseason Cup , en megaturnering som så lag fra hele verden til stede og konkurrerte om en del av en premiepott på 3.050 millioner dollar.

Nå som arrangementet er i bøkene, vet vi hvem som har blitt kronet til mester, og det er ingen ringere enn Selangor Red Giants. Laget kom på topp, like foran Falcon AP.Bren, netting dem en velsmakende $ 1 million kontantbelønning, og til og med å se Muhammad Haqqullah "Sekys" Ahmad Shahrul Zaman på vei hjem med en ekstra $ 50,000 XNUMX til navnet hans for å bli kalt MVP.

Dette resultatet gjør også at Selangor Red Giants sikrer seg en skifer på Club Points som skal brukes i Club Championship for resten av festivalen, en turnering som Team Falcons for øyeblikket leder.