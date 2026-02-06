Selskapet bak ulvens "gjenoppstandelse" presenterer nedfrosset biolager for utrydningstruede arter

HQ

Colossal Biosciences, bioteknologiselskapet som er kjent for sine forsøk på å gjenskape utdødde dyr som ulven, dronten og mammuten, har kunngjort planer om å bygge et storstilt biolager for utrydningstruede arter i De forente arabiske emirater. Anlegget, som skal ligge i Dubais Museum of the Future, skal lagre millioner av nedfrosne vevsprøver og biologiske prøver fra rundt 10 000 arter, inkludert de 100 mest utrydningstruede artene i verden og i De forente arabiske emirater.

Det Dallas-baserte selskapet sier at hvelvet vil tjene et dobbelt formål: å støtte forskning på bevaring og biologisk mangfold, samtidig som det bevarer genetisk materiale som en dag kan brukes til å gjenopprette arter hvis de blir utryddet. Colossals medstifter og administrerende direktør Ben Lamm sammenlignet prosjektet med Svalbard globale frøhvelv, og hevdet at dyr trenger en lignende global backup ettersom utryddelsesraten fortsetter å øke raskere enn det tradisjonelle bevaringstiltak kan holde tritt med.

Forskere og naturvernorganisasjoner har ønsket ambisjonen velkommen, men advarte samtidig om at kryobanking alene ikke er en erstatning for å beskytte arter i naturen. Eksperter understreket viktigheten av styresett, internasjonalt samarbeid og langsiktig finansiering, og påpekte at nedfryste biobanker er mest effektive når de brukes sammen med habitatbeskyttelse og aktive bevaringsstrategier. Colossal sier at Biobanken i Dubai er den første i et planlagt globalt nettverk av biobanker som har som mål å bevare jordens biologiske mangfold...