Selskapet som finansierte « Obsession » skal dele den enorme utbetalingen med det kreative teamet

HQ

Mange tjener store penger på « Obsession ». En av de mest innbringende filmene gjennom tidene betyr at det er millioner der ute som går til selskapene som finansierte, distribuerte og markedsførte « Obsession ». I utgangspunktet trodde man at ingenting av dette ville gå tilbake til det kreative teamet, som fikk betalt det man kan kalle småpenger sammenlignet med de hundrevis av millioner filmen har tjent inn så langt.

I forrige uke rapporterte vi om art directoren som fikk 6 700 dollar for sitt arbeid med Obsession, men nå skisserer TheWrap hvor mange som kommer til å tjene stort på filmens suksess, og det ser ut til at det kreative teamet har kommet med på listen. Capstone, selskapet som finansierte « Obsession », vil tjene 40–50 millioner dollar på filmen, og vil dele dette med det kreative teamet, inkludert regissør Curry Barker.

Jason Blum fra Blumhouse kommer også til å tjene en pen slump, da han sikret seg et par millioner for hver 25 millioner dollar « Obsession » tjente på den amerikanske kinokassen. Derfor er han i ferd med å tjene 17 millioner dollar. Focus Features, som distribuerte filmen, er også i ferd med å tjene godt over 100 millioner dollar.

Vanligvis, når en film er laget for 750 000 dollar, forventer man ikke at den skal tjene nesten 250 millioner dollar, og de som jobber med en film vil få betalt et fast honorar. Med den suksessen « Obsession » opplever, håper man imidlertid at de som har gjort filmen til det den er, kan få en del av kaken, i stedet for bare å ha filmen på CV-en for fremtiden.