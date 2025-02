Selv om du bare spilte hele Assassin's Creed Shadows med én karakter, ville du ikke gå glipp av noe av opplevelsen, sier regissøren

HQ

Med litt over en måned igjen til lanseringen av Assassin's Creed Shadows vokser forventningene til Ubisofts spill. Et spill som vil være avgjørende for selskapets fremtid, og som allerede blir sterkt kritisert og betvilt av visse grupper, til tross for at de ikke har hatt muligheten til å prøve det ut.

Et av punktene som fansen ikke er helt overbevist om, er den doble hovedpersonen, en beslutning som først ble brukt i AC Syndicate, og som er enda mer radikal her, ettersom Naoe og Yasuke, til tross for at de deler mål, verken bruker det samme gameplayet eller det samme kampsystemet. Naoe er en snikeekspert, mens Yasuke er en gigantisk kriger basert på rå kraft. I Shadows vil vi ha muligheten til å velge fritt hvilken karakter vi vil spille som når som helst, og med de siste uttalelsene fra spillets regissør vil mange nå puste lettere.

AC Shadows kreative direktør Jonathan Dumont fortalte Screen Rant at det å velge å spille hele spillet med den ene eller den andre karakteren ikke vil få spilleren til å føle at de "går glipp av" opplevelsen.

"Jeg tror det er mer opp til dine preferanser [å si] 'ok, jeg skal se hvordan spillet tilpasser seg litt til karakteren hvis du velger den ene over den andre'.

"De har individuelle presentasjoner, og så har de også sin egen oppdragslinje. Så la oss si at Naoe ikke kan spille Yasuke på et personlig oppdrag, og det er to forskjellige ting. Men kjernen i spillet kan være å velge karakter, og spillet tilpasser seg.

"Så jeg antar at du kan bytte av spillmessige grunner, du kan bytte hvis du synes du liker en av de andre [hovedpersonene] bedre, men jeg tror ikke du går glipp av noe. Det er mer, det er greit, ha det gøy med spillet, spill slik du vil spille."

Med denne tilnærmingen føles det nesten som om vi får to spill i ett - hva synes du, planlegger du å spille en bestemt Assassin's Creed Shadows-karakter, eller vil du veksle mellom opplevelsen?