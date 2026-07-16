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Tales of Arise

Selv om enkelte serier ikke har gitt ut nye spill på et tiår, beklager produsenten av «Tales of»-serien at fansen har måttet vente i fem år

Remasterede spill er vel og bra, men Yusuke Tomizawa vet at fansen trenger noe helt nytt for å vekke interessen.

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JRPG-serien «Tales of» har ikke hatt et helt nytt spill siden « Tales of Arise tilbake i 2021. For noen serier er det ganske vanlig å la fansen vente i fem år mellom utgivelsene, men for hovedprodusent Yusuke Tomizawa er det rett og slett ikke godt nok.

Det har kommet spill siden den gang. «Tales of Eternia Remastered» slippes for eksempel 16. oktober, som en del av det pågående «Tales Remastered Project», som har vært under utvikling siden 2024. Selv om disse nyutgitte spillene viser seg å være en suksess for Bandai, sa Tomizawa i et intervju med Famitsu (oversatt via Automaton) at han vet at fansen også er sultne på en helt ny opplevelse.

«Kravene har blitt høyere når det gjelder utviklingsomfang og andre faktorer, og for å være ærlig har vi latt spillerne vente ganske lenge. Selv om vi ikke har kunnet dele konkrete opplysninger ennå, fortsetter vi å jobbe med det mens vi tenker på seriens fremtid,» sa han. Etter å ha beklaget at folk har måttet vente, bekreftet Tomizawa at han ikke har tenkt å la Tales havne på etterskudd sammenlignet med andre JRPG-serier som Persona, som fortsetter å nå ut til et bredere publikum.

Tales of Arise

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Tales of AriseScore

Tales of Arise
ANMELDELSE. Skrevet av Ingar Takanobu Hauge

Fem års ventetid er ved veis ende, og Tales of Arise belønner både tålmodige fans og nykommere med det som kanskje er det beste spillet i serien.



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