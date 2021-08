Selve teksten i Elden Ring er skrevet av Miyazaki, ikke George R.R. Martin

HQ

Elden Ring er ikke lenger like mystisk som før, men det er fortsatt ting vi lærer om spillet først nå. For eksempel har det nå blitt kastet mer lys over samarbeidet mellom FromSoftware og George R.R. Martin, og hvor mye (eller lite) han egentlig har vært en del av produksjonen.

Martin har skrevet selve rammefortellingen, men det viser seg at han verken har skrevet dialog eller tekst i selve spillet. I et intervju med IGN forteller Yasuhiro Kitao at all tekst er skrevet av FromSoftware.

Mer spesifikt er det Hidetaka Miyazaki som har skrevet selve teksten du kommer til å lese i Elden Ring, men det er Martins materiale verdenen er basert på.

Du kan se den seneste traileren fra Elden Ring nedenfor.