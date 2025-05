Sennheiser har virkelig slått på stortromma de siste årene ved å bare peise ut hodetelefoner etter at de sluttet med gaming-hodetelefoner. De har i stedet fokuset på å prøve å få oss spillere til å innse at det fungerer helt greit å spille med et hi-fi-hodesett uten innebygd mikrofon. Det er noe jeg alltid har foretrukket og tatt til orde for i alle mine hodetelefonanmeldelser gjennom årene. Som sagt, som gjort. Sennheiser har rett og slett bestemt at dette er veien videre, og jeg hopper på vognen med en gang. Med på samme tog er deres nye HD 550-hodetelefoner, som er åpne hodetelefoner med fokus på lav vekt og stor, åpen lyd med sine nye 38 millimeter-drivere, og det var virkelig spennende å sjekke hvordan de låt.

Sennheiser HD 550 er altså en helt åpen hodetelefon, noe som er umiddelbart synlig når jeg pakker ut hodetelefonene fra esken siden det er den "klassiske" Sennheiser-meshen på dekslene. Designet er ikke noe som skiller seg ut på noen måte, men du vil kjenne det igjen hvis du noen gang har eid et par hodetelefoner fra den tyske hodetelefongiganten. De føles velbygde og solide til tross for den lette vekten på bare 237 gram, og jeg liker virkelig hvor lite de klemmer rundt hodet og over skallen. Det myke pannebåndet og de ventilerte øreklokkene gjør at du kan sitte i timevis med disse på hodet uten noe ubehag i det hele tatt. De kommer med en 1,8 meter kabel med en 3,5 millimeter stereoplugg og et påskrudd 6,35 millimeter adapter som gjør dem kompatible med praktisk talt alle hodetelefonforsterkere.

Tyskerne har spesialdesignet en helt ny 38 millimeter høyttalerdriver for HD 550, som har et frekvensområde på 6 Hz til 39,5 kHz og en impedans på 150 ohm. Dette for å holde vekten nede, men likevel gjenskape en ærlig lydgjengivelse med dyp bass, sier Klaus Hanselmann, Sennheisers Audiophile Product Manager, og jeg er absolutt forberedt på å si meg enig. For jeg brøt nesten ut i latter da jeg tok på meg hodetelefonene for første gang fordi jeg vanligvis bruker Sennheiser HD 620S og de høres veldig like ut i grunnkarakteren. Så like at jeg først ble sjokkert og trodde jeg hadde tatt på feil hodetelefoner. HD 550 har en fire millimeter mindre driver, men jeg opplever bassen som veldig lik storebroren, selv om den oppleves som nesten like dyp når jeg bytter mellom de to hodetelefonene.

Den største forskjellen er imidlertid at HD 550 har en mer åpen og luftig lyd enn HD 620S takket være sitt åpne design sammenlignet med en lukket. Men jeg liker også at de er mer normale i stemmegjengivelsen og ikke setter sangeren mye lenger frem enn bandet som de større hodetelefonene gjør, noe som virkelig faller bedre i smak for meg. HD 550 har også et litt bredere frekvensområde, noe som gjør at jeg opplever dem som litt mykere i karakteren, men uten å miste detaljer og hastighet. Jeg synes det er en fryd å høre på musikk når den blomstrer og blir stor og luftig, og den fantastiske spillegleden hodetelefonen har er noe jeg setter stor pris på. Bassen er stram og slagkraftig med god dybde og vokalen i mellomtonen er varm og klar. Helt på toppen av diskanten er det en skarphet i lyden uten å bli for skarp.

Når jeg spiller for eksempel Counter-Strike 2 eller Call of Duty: Warzone er det en liten ulempe med en åpen øretelefon i visse situasjoner da den åpne og luftige naturen får fienden til å høres ut som de er lenger unna enn de faktisk er. Noe som kan være litt irriterende noen ganger når man plutselig har fienden inni seg men det blir også litt av en vane man kan leke seg bort med over tid, men det var det første som slo meg da jeg byttet fra min Sennheiser HD 620S som er lukket og man kommer litt nærmere lydbildet. Men alle detaljene og lydene generelt høres massive og store ut, noe som er veldig fint.

Da undertegnede startet anmeldelsen nevnte jeg at det etter min mening er verdt å investere i ekte hi-fi-hodetelefoner for spill uten mikrofon for å maksimere lyden, og Sennheiser HD 550 er egentlig akkurat det. En hodetelefon som låter veldig bra med utmerket komfort som du kan leke med i timevis. Den åpne karakteren er også spesielt egnet for de som liker å høre på musikk og se film på datamaskinen da den produserer en stor og luftig lyd. Det krever imidlertid at du ikke har forstyrrende omgivelsesstøy da dette kan høres tydelig i hodetelefonene når du for eksempel sniker deg på fiender i Shadow of the Tomb Raider, men har du fred og ro hjemme som jeg har, er det bare å løpe og kjøpe når denne godbiten kommer til butikkene.