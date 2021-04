Sense: A Cyberpunk Ghost Story slippes til PS Vita neste uke

I går ble det kjent at Sony har ombestemt seg angående stengingen av butikkene til PlayStation Vita og PlayStation 3, så du vil altså fortsatt, i lang tid framover, kunne kjøpe spill og DLC digitalt på de konsollene - og det er jo flaks, for det kommer fortsatt nye spill til PS Vita. Utgiveren Top Hat Studios, for eksempel, har noe på gang.

De slapp nemlig Synergia til PS Vita forrige måned og om kort tid slippes også Sense: A Cyberpunk Ghost Story til plattformen. Sistnevnte er et indiespill med overlevelsesskrekk som tema. Det er fra før av tilgjengelig til PC, PlayStation 4 og Nintendo Switch. På Vita slippes spillet den 27. april.

Spiller du fortsatt på din PS Vita?