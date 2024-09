Sentinels forlenger avtalen med Valorant-stjernen Zekken

HQ

Forrige uke avslørte Sentinels at en av de mest kjente spillerne ville trekke seg fra konkurransespill. Tyson "TenZ" Ngo bestemte seg for å bevege seg bort fra det konkurransespillenes søkelys, og ble deretter fulgt av Gustavo "Sacy" Rossi som også trakk seg helt fra Valorant esports. Dette fikk mange til å lure på om flere av startteamet også ville gå ut på et tidspunkt.

Vi vet med sikkerhet at Zachary "zekken" Patrone ikke vil forlate Sentinels, ettersom organisasjonen har bekreftet hans forlengelse. Selv om omfanget ikke er bekreftet, oppgir Valorant Champions Tour Global Contract Database, der kontraktsinformasjon for alle Valorant-profesjonelle er lagret, at forlengelsen gjelder til slutten av sesongen 2025.

Er du glad for å se Zekken forbli hos Sentinels?