Sentinels styrker Valorant -teamet med to signeringer

Sentinels ' Valorant -divisjon kommer til å se ganske annerledes ut på vei inn i 2025-sesongen. Ikke bare vil Tyson "TenZ" Ngo ikke være en del av den aktive oppstillingen, men heller ikke Gustavo "Sacy" Rossi, som vi visste fra september. Det ble også bekreftet kort tid etter disse at Zachary "zekken" Patrone ville holde seg til laget i ett år til, men hvem vil komme inn for å fylle de manglende listeplassene?

Dette har nå blitt bekreftet av Sentinels, som bemerker at både Sean "bang" Bezerra og Marshall "N4RRATE" Massey har blitt signert til laget for 2025-sesongen i det minste.

Med disse to signeringene i tankene, vil Sentinels ' Valorant -team også se Jordan "Zellsis" Montemurro og Amine "johnqt" Ouarid tilbake i et år til, noe som betyr at vi sannsynligvis har en vaktliste å se frem til å se i aksjon når Valorant Champions Tour er tilbake i 2025.