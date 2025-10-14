Sentinels vender tilbake til League of Legends etter å ha skaffet seg 100 Thieves LCS-plass

HQ

Det har vært noen turbulente år for League of Legends esports i Nord-Amerika, da LCS ble solnedgang og erstattet med LTA som en del av et forsøk på å utvikle vekst og utvide regionen, da den falt bak resten. Imidlertid viste LTA seg å være en kolossal fiasko, og dette førte til Riot Games backtracking og drepte LTA og erstattet den nok en gang med LCS.

Problemene i regionen har ført til noen store avganger, med den siste til å være 100 Thieves. Mens laget vil konkurrere på Worlds 2025 som en av regionens representanter, vil det være det siste hurra i esport, ettersom det har solgt sin LCS-plass til ingen ringere enn Sentinels.

Etter mange år borte fra LCS, kommer Sentinels tilbake for 2026-sesongen og utover. Det er ikke noe ord om hvem som vil være en del av vaktlisten deres eller hvem som vil trene den ennå, men kunngjøringen ble gjort av Yiliang "Peter" "Doublelift" Peng som brukte plattformen for å bekrefte at han nesten ikke vil ha noe engasjement i prosjektet.

