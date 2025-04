Sentry stjeler showet i de siste Thunderbolts* trailerne

HQ

Captain America: Brave New World Den første sesongen av Daredevil har vært og gått: Born Again's første sesong er ferdig, og det er ennå ikke helt på tide å møte Fantastic Four, noe som betyr at alle øyne og fokus flyttes til den brokete gjengen "helter" som utgjør Thunderbolts.

Gjengen, som inkluderer Florence Pughs Yelena Belova, David Harbours Red Guardian, Sebastian Stans Bucky Barnes, Hannah John-Kamens Ghost, Olga Kurylenkos Taskmaster og Wyatt Russells U.S. Agent, får i oppgave å redde verden fra Lewis Pullmans Sentry, en ny figur som i Marvel lore er en av de mektigste personene av alle, et vesen som er i stand til å utøve tomrommet og kaste mørke over hele verden. Sentrys ankomst er noe av grunnen til at Thunderbolts har måttet tilkalles, ettersom asterisken i filmens offisielle navn (Thunderbolts*) ser ut til å henvise til at Avengers ikke var tilgjengelig etter de nylige hendelsene i Avengers: Endgame.

Thunderbolts* har kinopremiere 2. mai, og den siste traileren til filmen har nå blitt vist, og den viser et eventyr som ser ut til å bli et av Marvels bedre den siste tiden. Om det blir en realitet, får vi selv se når den kommer på kino.