Senua's Saga: Hellblade II avslører minimum PC-spesifikasjoner

Senua's Saga: Hellblade II Endelig lanseres denne måneden på Xbox og PC, og selv om vi vet at konsollversjonen av spillet vil kjøre med 30 bilder per sekund, kan det være lurt å vende seg til PC hvis du håper å presse litt mer ytelse fra oppfølgeren.

Over på spillets Steam-side kan vi se de anbefalte minimum PC-spesifikasjonene, som er som følger:



OS: Windows 11



Prosessor: Intel i5-8400 | AMD Ryzen 5 2600



Minne: 16 GB RAM



Grafikk: Nvidia GTX 1070 | AMD RX 5700 | Intel Arc A580



Lagringsplass: 70 GB tilgjengelig plass



Ytterligere merknader: SSD påkrevd



Ganske standard, og det er interessant at et spill med den grafiske troskapen til Hellblade II fortsatt kan kjøres på et GTX 1070, som er mer enn et par år gammelt på dette tidspunktet. I skrivende stund er de anbefalte spesifikasjonene ennå ikke avslørt, men vi kan forestille oss et betydelig hopp.

Hvilken plattform skal du spille Senua's Saga: Hellblade II på?