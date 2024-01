Senua's Saga: Hellblade II bekreftet for lansering i mai

HQ

Vi mistenkte at vi ville få en konkret bekreftelse på lanseringsdatoen for Senua's Saga: Hellblade II under Xbox Developer_Direct etter at datoen begynte å lekke noen dager før sendingen. Og surprise, surprise, den informasjonen er bekreftet.

Den etterlengtede oppfølgeren kommer 21. mai 2024 på PC og Xbox Series X/S-konsoller. Det betyr at vi bare trenger å vente rundt fire måneder for å se hva Senua har funnet på etter de ganske opprivende hendelsene i det første spillet.

I løpet av Developer_Direct ble det bekreftet av Ninja Theory at Senua er på jakt etter vikinger som har slaktet ned folket hennes, og at hun i løpet av denne tiden også vil måtte møte nye fiender og trusler, som kjemper, alt i denne versjonen av Viking Island. Den helt unike psykosefunksjonen fra det første spillet vil også bli tatt i bruk igjen, noe som betyr at du absolutt vil ønske å spille dette spillet med en eller annen form for hodetelefoner eller øretelefoner med 3D-lydstøtte. Og hvis du skulle være i tvil om det visuelle i dette spillet, viser de nye opptakene og traileren at vi denne gangen får en skikkelig godbit med slående og utrolig realistisk grafikk.

Som vi har visst lenge, vil Senua's Saga: Hellblade II også debutere som en del av Game Pass, så du kan se frem til å spille spillet via Xbox og PC Game Pass når det kommer i mai.