Sephiroth vist frem i Super Smash Bros. Ultimate - Prøv han nå

Vi fikk se litt av hva Final Fantasy VII-slemmingen Sephiroth vil kunne gjøre i Super Smash Bros. Ultimate da han ble annonserte, men ble lovet nærmere informasjon om både egenskaper og lanseringsdato i kveld. Nintendo holdt selvsagt ord.

Masahiro Sakurai kunne i kjent stil vise og forklare nærmest alt man trenger å vite i en video som varer i omtrent trettifem minutter, og man kan trygt si at Sephiroth bør fryktes i Super Smash Bros. Ultimate også. Med både Masamune, muligheten til å fly litt med den ene vingen sin og ikke minst Ultimaten hans som er Supernova. Denne vil ikke bare gjøre stor skade når den slår ned i bakken, men også påvirke motstanderne dine med tilfeldige effekter som reverserte kontroller, ekstra skade i noen sekunder og et par andre ting. Jeg råder deg uansett til å se videoen, for Sephiroth har mange spesielle egenskaper. Blant annet vil vingen hans første dukke opp når han har tatt mye skade eller ligger under en god del, han kan stikke Masamune i vegger for å blant annet redde seg selv og andre kule ting.

Om dette høres fristende ut bør du merke deg at det er mulig å prøve han og den nye Northern Cave-banen (spoilere for FFVII i videoen forresten) allerede nå ved å klare en såkalt Sephiroth Challenge i spillet. Beseirer du han i en bosskamp. Deretter vil han bli tilgjengelig på ordentlig den 22. desember.

Da kan du også skaffe deg Mii Fightere som Aerith, Barret, Tifa og Geno, teste ut Cloud sin nye Omnislash-variant, nyte nye melodier fra både FFVII og Final Fantasy VII: Advent Children, samt en rekke andre endringer som kommer med en oppdatering samme dag.

