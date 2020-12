Sephirots Smash Bros. Ultimate-showcase kommer i morgen og varer i 35 minutter

Du ser på Annonser

Under årets The Game Awards ble det avslørt at Final Fantasy-skurken Sephiroth ville bli en del av Super Smash Bros. Ultimate. Nå har vi også fått bekreftet at han får sin egen showcase, presentert av Masahiro Sakurai selv, som byr på en 35 minutters gjennomgang av karakteren.

Hvis du ikke har sett en av disse showcasene før, så viser de altså de forskjellige aspektene av karakteren, som kontrollene, angrepsmulighetene, spirits, musikknumre og baner som kommer med denne.

Det hele starter i morgen, 17. desember, klokken 23.

Forhåpentligvis får vi også vite når karakteren kommer til spillet.

Takk, Nintendo Life.