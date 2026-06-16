Serena Williams og Venus Williams er tilbake etter fire år og skal spille damedouble på Wimbledon

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Nå er det offisielt: Serena Williams og Venus Williams er tilbake. Det legendariske dobbelparet, som sammen har vunnet 14 Grand Slam-titler i dobbel, har fått et wildcard til Wimbledon 2026, noe som gjør at de spiller sammen for første gang siden US Open 2022. Søstrene vant damedobbel på Wimbledon seks ganger, første gang i 2000 og sjette gang i 2016.

For fire år siden trakk den yngre søsteren, Serena Williams, nå 44 år gammel, seg tilbake fra tennisen, etter å ha vunnet 23 Grand Slam-titler i singel (inkludert syv på Wimbledon). Men forrige uke gjorde Serena Williams en etterlengtet comeback ved Queen’s Club Championships, hvor hun spilte sammen med den kanadiske spilleren Victoria Mboko (19 år). Dessverre, etter å ha vunnet sin første kamp og slått turneringens tredje seedede par, pådro Mboko seg en alvorlig kneskade som vil holde henne borte fra banen i flere måneder.

For Serena Williams var det en positiv (og seiersrik, om enn kortvarig) opplevelse, og hun er tilbake allerede snart, når damedoubleturneringen i Wimbledon starter rundt 29. juni. Før det skal Serena spille en dobbelkamp i Berlin sammen med Karolina Muchova.

Venus Williams har hatt perioder uten aktivitet, men er fortsatt en aktiv spiller som 45-åring (hun kom tilbake i juli 2025 etter 16 måneders pause), og er nå rangert som nr. 119 i verden i dobbel, etter å ha nådd kvartfinalen i US Open sammen med Leylah Fernández.