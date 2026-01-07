Sergio Pérez: "Å være Max' lagkamerat i Red Bull er den verste jobben som finnes i Formel 1"

HQ

Sergio Pérez, den meksikanske F1-føreren som tidligere kjørte for Red Bull og endte på andreplass i 2023-mesterskapet, har sagt at det å være lagkamerat med Max Verstappen er "den verste jobben i Formel 1". Pérez har uttalt seg i Cracks Podcast (via EFE), hvor han forklarer vanskelighetene med å konkurrere med Max Verstappen i et lag som tydelig prioriterte Max.

"Første gang jeg satte meg ned med Christian (Horner, tidligere Red Bull-sjef), sa han til meg: 'Vi kommer til å kjøre med to biler fordi vi må kjøre med to biler, men dette prosjektet ble skapt for Max, han er talentet vårt'."

"Hos Red Bull var alt et problem; hvis jeg var raskere enn Max, var det et problem. Det ble en veldig anspent atmosfære hvis jeg var raskere", forklarte han, og la til at det var "et komplisert team, for det å være Max' teamkamerat i Red Bull er den verste jobben som finnes i Formel 1. Jeg visste hva jeg sto overfor, siden det prosjektet er skapt for Max".

I løpet av 2023-sesongen var de nærmere enn noen gang. "Jeg begynte å kjempe om mesterskapet med Max. Han vant ett løp, jeg vant et annet, så vant han ett, så vant jeg et annet. Vi var veldig jevnbyrdige. Da vi kom til Barcelona, etter å ha kjempet om et sekund per runde, var jeg allerede tregere, noe som betydde at jeg ikke lenger hadde kontroll over bilen". Etter noen jevne runder endte Verstappen opp med å vinne mesterskapet med 575 poeng, mens Pérez ble nummer to med 285, og vant to Grand Prix.

Til tross for den vanskelige opplevelsen forble han venn med Verstappen, som forsvarte ham da Pérez fikk sparken i 2024. Etter to års pause kommer Checo tilbake i 2026 for Cadillac, og tar med seg det positive fra opplevelsen: "Jeg lærte mye hos Red Bull. Jeg lærte å verdsette meg selv under de omstendighetene jeg var i, for å få mest mulig ut av alt".